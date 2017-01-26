Аукцион на разработку золоторудного месторождения Ирисай отменили

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР отменил запланированный аукцион на разработку золоторудного месторождения Ирисай в Чаткальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКПЭН.

В ведомстве отмену объяснили тем, что участок входит в заповедную зону и его разработка запрещена законом об особо охраняемых природных территориях.

"Данное решение принято в связи с выявлением нарушения законодательства при подготовке аукциона - указанный участок находится на территории Беш-Аральского заповедника", - пояснили в госкомитете.

Напомним, аукцион должен был состояться 17 февраля. Стартовая цена составляла около $40 тысяч.