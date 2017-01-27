Китаец поехал домой на велосипеде и через месяц понял, что сбился с пути

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Житель Китая решил сэкономить деньги и отправился домой на празднование Нового года по лунному календарю на велосипеде. Он месяц крутил педали и только после этого понял, что едет не в ту сторону, пишет Росбалт.

Правда на путь истинный его направили полицейские в провинции Аньхой. Правоохранители остановили велосипедиста для проверки. Мужчина рассказал полицейским, что работает в округе Жичжао, который находится в восточно-китайской провинции Шаньдун.

Путешественник также поведал, что месяц находится в пути, следуя к месту своего постоянного жительства - в округ Цицикар провинции Хэйлунцзян.

Полицейские объяснили незадачливому китайцу, что он едет в неверном направлении. Пожалев велосипедиста, представители местных правоохранительных органов скинулись ему на билет на поезд, передает NEWSru.co.il.

URL: http://www.vb.kg/354379
Теги:
Китай
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