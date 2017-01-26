Вместо малой арены стадиона построят спорткомплекс на 3 тысячи мест

Вместо малой арены стадиона имени Д. Омурзакова построят спорткомплекс на 3 тысячи посадочных мест. Об этом сегодня, 26 января, сообщил глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Таалайбек Масабиров отметил, что малая арена давно разрушена, ранее сдавалась в долгосрочную аренду, однако никаких улучшений нет.

Глава госагентства ответил, что ведомство подготовило проект на $10 млн на условиях государственно-частного партнерства. Проект в скором времени направят в Министерство экономики.