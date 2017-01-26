Врачи отправляют на томографию здоровых людей и зарабатывают на процентах

Врачи в Кыргызстане отправляют на томографию даже здоровых людей. Об этом сегодня, 26 января, рассказал депутат Зиядин Жамалдинов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, врачи так поступают, потому что они сами открывают кабинеты томографии. Поэтому на ненужные обследования отправляют здоровых людей и даже новорожденных. "Самая дешевая томография стоит 2,5 тысячи сомов. Вот наша современная медицина", - добавил он.

Еще одним заработком врачей депутат назвал проценты от продажи лекарств в определенных аптеках, куда они сами направляют пациентов. Либо главврачи сами открывают аптеки при больницах.