Мэрия наводит порядок в городе. Демонтировано 50 рекламных конструкций

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ВБ

Сотрудники Управления землепользования и строительства произвели демонтаж 50 незаконно установленных

рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Монтажные работы проводились на улице Некрасова от улицы Толстого до улицы Гагарина.

Всего городской службой снесены 28 баннеров, 16 рекламных штендеров и шесть рекламных щитов.

В муниципальную службу поступают жалобы от горожан, что рекламные конструкции загораживают проезжую часть и

тротуары, а также портят эстетический облик города. Поэтому в ближайшее время в столице будут демонтированы еще ряд объектов, установленных без разрешительных документов, заявляют в пресс-службе мэрии г. Бишкек.

URL: http://www.vb.kg/354384
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек
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