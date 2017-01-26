Сегодня: митинг у Верховного суда, опять "Онугуу", контрабанда через Чу

Митинг у Верхового суда. На акцию, состоявшуюся сегодня, вышли члены общественного объединения "Айкол Ала-Тоо". Выдвинуто требование ускорить проведение реформы судебной ветви власти и очистить систему от коррумпированных кадров. Были названы конкретные имена служителей Фемиды, которые, по мнению митингующих, дискредитировали себя и запятнали мантию правосудия.

Несколько активистов были приглашены в здание Верховного суда, где провели переговоры. Представители "Айкол Ала-Тоо" еще раз озвучили свои требования и обозначили 20-дневный срок на принятие решений по коррумпированным персонам. Митинг, в котором принимали участие около 60 человек, завершился во второй половине дня.

Мэрское невезение. Кандидат от "Онугуу-Прогресса" исключен из списка претендентов на пост градоначальника Канта. Майрамбека Асымкулова исключили из списка кандидатов на пост мэра города Кант. Решение приняла территориальная избирательная комиссия.

Он был выдвинут кандидатом, но, увы, какие-то документы с его стороны не были предоставлены своевременно. Сам Асымкулов, впрочем, как и все представители партии его выдвинувшей, винит в произошедшем всех, кроме себя самого. Кандидат уже направил жалобу в ЦИК. В общем, "Онугуу" опять оказалось втянуто в политическую интригу.

Взяты с поличным. Со дна реки Чу поднят очередной трубопровод, по которому осуществлялся перегон контрабандных ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. Точка по перекачке нефтепродуктов располагалась на окраине селе Кен-Булун. Ее накрыли как раз в момент незаконного перемещения топлива по трансграничному шлангу.

Контрабандисты заливали ГСМ в настоящий автомобильный танкер, он был оборудован на базе грузовика DAF. В его кузове находились квадратные цистерны общей вместимостью около 30 тонн. После оформления соответствующих документов задержанные и контрабандный груз переданы соответствующим органам для дальнейшего разбирательства.

Доигрался. Забава с пистолетом едва не закончилось большой бедой для солдата Национальной гвардии, который нес боевое дежурство в международном аэропорту Оша. Боец взял повертеть в руках оружие старшего офицера. Раздался выстрел. Мало того что рядовой получил сквозное ранение руки, пуля срикошетила в сослуживца и попала ему в ягодицу. И хорошо, что все обошлось вот так.

Оба гвардейца получили необходимую помощь и находятся на лечении в своей части № 703. Это подразделение Национальной гвардии несет службу в усиленном режиме по охране международного аэропорта южной столицы. Военная прокуратура Ошского гарнизона уведомлена о случившемся ЧП.

Опять поножовщина несовершеннолетних. И снова вопиющий случай произошел в Нарыне. В результате разборок ученик 9-го класса, 2001 года рождения, получил ножевое ранение в ногу. По горячим следам был задержан подозреваемый 2000 года рождения, который нигде не учится. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Следственным отделом Нарынского ГОВД возбуждено уголовное дело по статье 234 ("Хулиганство") УК КР. Напомним, буквально на днях в селе Кочкор Нарынской области произошел подобный инцидент. Тогда массовая драка переросла в поножовщину, в результате чего один школьник погиб, второй получил серьезное ранение.

В Оше на линию выходят 30 новых автобусов. Часть из них оборудованы системой Wi-Fi. Вскоре, как обещают власти южной столицы, беспроводной интернет будет доступен в большей части муниципального транспорта. Горожане заинтересовались и восприняли это как оригинальный маркетинговый ход со стороны местной мэрии.

Что касается самих автобусов, то они российского производства и достаточно комфортны. Их салоны оборудованы камерами наблюдения. Это важно не только с точки зрения безопасности, но и для того, чтобы водители забирали и высаживали пассажиров только на остановочных пунктах. Для самих сотрудников муниципального автопредприятия по случаю праздника сшита новая форма, украшенная национальным орнаментом.