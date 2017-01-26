Министр об отравлении детей в Дача-СУ: заявления жителей надуманные

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявление жителей в Дача-СУ об отравлении керосином назвал надуманным. Об этом он сказал сегодня, 26 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, жителям кто-то подсказал обратиться к медикам. Отравленные дети предъявляли одинаковые симптомы, хотя обычно они бывают разными, даже при отравлении. "Мы любые жалобы изучаем внимательно", - добавил он.

Как отметил Батыралиев, керосином отравиться невозможно, кроме двух случаев: первый - пить его, а второй - если человек работает на производстве этого топлива в закрытом месте. "То есть, если специально не сидеть и не нюхать, то отравиться невозможно", - пояснил он.

Также министр добавил, что авиакеросин улетучивается за шесть часов и в день катастрофы большая часть топлива сгорела.

Депутат Айсулуу Мамашова возразила, что депутаты буквально сегодня побывали на месте крушения, и там до сих остался резкий запах керосина.

Однако министр заверил, что запах будет еще некоторое время, и силами МЧС все будет обработано.