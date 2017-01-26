Президент встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы

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Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 января, встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета Боинг-747 на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших. Президент выразил искренние соболезнования семьям жертв трагедии. "Это невосполнимая утрата для всех кыргызстанцев - погибли целые семьи, маленькие дети. Гибель людей - это большое горе. Оно ранило наши сердца. Я еще раз выражаю соболезнования. Крепитесь. Вы не одни. С вами весь народ Кыргызстана. Каждый кыргызстанец отнесся к случившемуся, как к личной трагедии, как к своей потере", - сказал Алмазбек Атамбаев.

На встрече был обсужден весь комплекс принимаемых мер по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Самое главное, как отметил президент, необходимо решить вопрос с жильем для пострадавших. "Мы должны добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике. Государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для оказания помощи пострадавшим. Также необходимо, чтобы правительство обеспечило строго целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц. Именно обеспечение жильем является главнейшей задачей, куда должны быть направлены эти средства. Данный вопрос у меня на контроле с первых минут трагедии", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Выступившие на встрече родственники погибших выразили слова признательности и благодарности президенту страны, правительству, а также всему народу Кыргызстана за огромную помощь, поддержку и внимание к их горю. Они поблагодарили главу государства за то, что он держит на контроле вопрос оказания им помощи, особенно в части обеспечения жильем.

В разговоре с президентом ими также был поднят ряд других вопросов, касающихся выплат компенсаций, обеспечения лекарствами и медицинской помощью, оказания социальной поддержки детям, организации их учебы, правовой помощи, восстановления документов и другие.

Выслушав родственников погибших, Алмазбек Атамбаев дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов. Глава государства особо подчеркнул необходимость тщательной проработки мер оказания юридической поддержки в решении вопросов выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим, обеспечить эффективную защиту их интересов.

Президент также отметил, что Министерству здравоохранения необходимо взять на особый контроль вопросы оказания помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим.

По словам главы государства, особое внимание необходимо обратить детям, потерявшим родителей. "Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы", - сказал Алмазбек Атамбаев. Президент поручил оперативно решать вопросы, связанные с оказанием всей необходимой поддержки родственникам погибших, а также на постоянной основе информировать их о принимаемых мерах.

В завершение встречи президентом была прочитана поминальная молитва.

URL: http://www.vb.kg/354388
Теги:
авиакатастрофа, Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Арсений Максимов
26.01.2017, 18:51
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Большая трагедия у людей, конечно. Правильно сделал Атамбаев, что не стал трогать их в первые дни и пиариться на трагедии, как некоторые депутаты.

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Жалоба модератору
Silver Surfer
26.01.2017, 19:27
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а в соцсетях опять все то же. не имеющие отношения люди скафнят почему не тогда а сейчас, почему вообще встретился, почему не там а тут... я так думаю, правильно что сейчас - люди немного отошли и могут высказать пожелания и нужды, а на вопрос почему к ним не поехал.. я вообще не знаю кем надо быть чтоб такое спрашивать. куда к ним? они живут в гостинице и у родственников. насильно везти людей на место их трагедии? так было бы правильней что ли?

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Марк Бойтон
26.01.2017, 20:08
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"По словам главы государства, особое внимание необходимо обратить детям, потерявшим родителей. "Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы", - сказал Алмазбек Атамбаев. Президент поручил оперативно решать вопросы, связанные с оказанием всей необходимой поддержки родственникам погибших, а также на постоянной основе информировать их о принимаемых мерах.

Детей жалко больше всего. И тех, что погибли, и тех, что остались живы.

Быть сиротой горький удел.

Может мальчиков в Суворовское училище определить? Всё таки и на гос.содержании и путь в жизни задать правильный.

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