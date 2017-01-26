Президент встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 января, встретился с родственниками погибших в результате авиакатастрофы грузового самолета Боинг-747 на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших. Президент выразил искренние соболезнования семьям жертв трагедии. "Это невосполнимая утрата для всех кыргызстанцев - погибли целые семьи, маленькие дети. Гибель людей - это большое горе. Оно ранило наши сердца. Я еще раз выражаю соболезнования. Крепитесь. Вы не одни. С вами весь народ Кыргызстана. Каждый кыргызстанец отнесся к случившемуся, как к личной трагедии, как к своей потере", - сказал Алмазбек Атамбаев.

На встрече был обсужден весь комплекс принимаемых мер по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим. Самое главное, как отметил президент, необходимо решить вопрос с жильем для пострадавших. "Мы должны добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике. Государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для оказания помощи пострадавшим. Также необходимо, чтобы правительство обеспечило строго целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц. Именно обеспечение жильем является главнейшей задачей, куда должны быть направлены эти средства. Данный вопрос у меня на контроле с первых минут трагедии", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Выступившие на встрече родственники погибших выразили слова признательности и благодарности президенту страны, правительству, а также всему народу Кыргызстана за огромную помощь, поддержку и внимание к их горю. Они поблагодарили главу государства за то, что он держит на контроле вопрос оказания им помощи, особенно в части обеспечения жильем.

В разговоре с президентом ими также был поднят ряд других вопросов, касающихся выплат компенсаций, обеспечения лекарствами и медицинской помощью, оказания социальной поддержки детям, организации их учебы, правовой помощи, восстановления документов и другие.

Выслушав родственников погибших, Алмазбек Атамбаев дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов. Глава государства особо подчеркнул необходимость тщательной проработки мер оказания юридической поддержки в решении вопросов выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим, обеспечить эффективную защиту их интересов.

Президент также отметил, что Министерству здравоохранения необходимо взять на особый контроль вопросы оказания помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим.

По словам главы государства, особое внимание необходимо обратить детям, потерявшим родителей. "Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы", - сказал Алмазбек Атамбаев. Президент поручил оперативно решать вопросы, связанные с оказанием всей необходимой поддержки родственникам погибших, а также на постоянной основе информировать их о принимаемых мерах.

В завершение встречи президентом была прочитана поминальная молитва.