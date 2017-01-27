По результатам анализа ДНК опознан четвертый пилот Боинга 747. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, 24 января специалист из Турции и сотрудники Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы произвели забор биологического материала для проведения анализа ДНК. Материал для анализа был отправлен в Турцию, где была проведена соответствующая процедура.

Вчера, 26 января, через Министерство иностранных дел КР получен результат ДНК-исследования образцов тканей, принадлежащих неизвестному лицу.

Заключение показало: В результате изучения ДНК Y-STR было установлено, что ДНК-профили Y-STR неизвестного лица (предположительно, тело 4-го пилота) и родственника с точки зрения изученных участков ДНК идентичны друг другу. Данные лица могут быть потомками одного и того же человека мужского пола.

Как сообщили в Минздраве, тело отправили в Турцию сегодня ночью.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.