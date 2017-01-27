В Восточной Европе открыт восьмой командный центр НАТО

В Столице Словакии Братиславе 26 января был открыт восьмой по счету командный центр НАТО в Восточной Европе, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету "Известия" и Минобороны Словакии.

"Численность личного состава, задействованного в штабе, составит 41 человек. Из них 21 военнослужащий из Словакии и 20 из других стран НАТО. Открывшийся штаб начнет в полной мере функционировать с 1 июня 2017 года. На должность командира штаба был назначен словацкий полковник Йозеф Зекуция", - приводит издание сообщение военного ведомства Словакии.

В свою очередь представитель пресс-службы НАТО Ирина Новакова подтвердила "Известиям", что словацкие эксперты будут сотрудничать с военнослужащими из США, Чехии, Польши, Румынии, Венгрии и Германии.

"Командные пункты могут облегчить размещение сил реагирования НАТО, численность которых в последние годы увеличилась в три раза - с 13 до 40 тыс. человек. В их состав входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные войска, а также силы специального назначения. Неотъемлемой частью является также Объединенная оперативная группировка повышенной боеготовности, включающая около 20 тыс. военнослужащих, способных реагировать на кризисные ситуации в течение нескольких дней. Комплектование сил реагирования НАТО осуществляется на "ротационном принципе", - отметили в пресс-службе альянса.

В настоящий момент такие пункты развернуты на территории Словакии, Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии.