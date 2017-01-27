СМИ: Омурбек Бабанов попал под уголовную статью в Казахстане

Кыргызстанец Александр Паленый подал иск в суд Казахстана против бывшего премьера, а ныне лидера фракции парламента "Республика -Ата-Журт" Омурбека Бабанова. Как сообщает издание 365info.kz, автор заявления уличил депутата парламента, а также портал Mail.ru и информационное агентство K-news в нарушении его авторских прав.

Сумма претензий - 1 млн долларов.

Как пишет издание, апреле 2012 года Паленый на своем канале в YouTube выложил видео под названием "ГАИ (ДПС) Кыргызстана. Жадность выше законов".

А 5 января 2017 года Александр Паленый, находясь в гостях в Алматы, обнаружил на персональной странице политика Омурбека Бабанова в Facebook публикацию от 22 сентября 2015 года "Уберем все посты ДПС!", где в качестве иллюстрации использован фрагмент авторского видео.

Кроме того, 27 марта 2014-го скриншоты из видео Александра Паленого были размещены на портале Mail.ru и информагентства K-news.kg в статьях под названием "Пьяный водитель побил сотрудника ДПС и сорвал с него погоны". Поэтому претензии у автора видеоролика ко всем трем фигурантам, нарушившим его авторское право. В качестве компенсации за нарушение авторских прав Паленый требует 1 млн долларов США.

6 января 2017 года заявление Паленого было зарегистрировано РУВД Жетысуского района Алматы. А 18 января судья Нургуль Батырхан вынесла определение о возврате уголовного дела в РУВД на дополнительное расследование, поскольку усмотрела в деле групповое преступление.

Как сообщает казахстанское издание, в ходе расследования дела о плагиате стало известно, что на Омурбека Бабанова имеется персональное досье в базе данных МВД Казахстана.

Все потому, что в 1995 году Омурбек Токтогулович получал паспорт гражданина Казахстана, срок действия которого закончился только 20 мая 2015 года. В одном из разделов персонального досье вообще говорится о том, что этот документ кыргызский политик получил незаконно. Сообщается, что подтверждение этого факта имеется в редакции 365info.kz.

Информация о казахстанском гражданстве Бабанова уже обсуждалась несколько лет назад. Тогда политик предоставил справки от госорганов Казахстана о том, что не является гражданином соседней республики.

Вновь этот вопрос всплыл в парламенте на прошлой неделе, когда на одном из заседаний Жогорку Кенеша депутат Жыргалбек Саматов заявил об иностранном гражданстве Бабанова и попросил спикера дать поручение Генпрокуратуре о проверке деятельности экс-премьера.

Сам Жыргалбек Саматов в прошлом году также был в центре скандала об иностранном гражданстве. В данном случае российского.

8 июля 2016 года ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Саматова на основании материалов Генпрокуратуры, согласно которым выяснилось, что у него есть гражданство Российской Федерации, что запрещено действующим законодательством.

Не соглашаясь с решением ЦИК КР, Саматов подал иск в суд с требованием отменить решение ЦИК как незаконное. Однако, рассмотрев данное дело, Первомайский райсуд признал решение ЦИК обоснованным и законным.

Вместо Саматова мандат получил Болотбек Ибраимжанов. Однако позже Верховный суд признал недействительной справку о наличии у Саматова второго гражданства и ЦИК вручил ему значок и удостоверение депутата. Но спустя несколько дней суд отозвал постановление, заявив, что доказательства Саматова об отсутствии у него российского гражданства были подделкой.

Позже Жыргалбек Саматов вновь доказал в Верховном суде, что он не гражданин России.