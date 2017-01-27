СМИ: Омурбек Бабанов попал под уголовную статью в Казахстане

2851  4
www

Кыргызстанец Александр Паленый подал иск в суд Казахстана против бывшего премьера, а ныне лидера фракции парламента "Республика -Ата-Журт" Омурбека Бабанова. Как сообщает издание 365info.kz, автор заявления уличил депутата парламента, а также портал Mail.ru и информационное агентство K-news в нарушении его авторских прав.

Сумма претензий - 1 млн долларов.

Как пишет издание, апреле 2012 года Паленый на своем канале в YouTube выложил видео под названием "ГАИ (ДПС) Кыргызстана. Жадность выше законов".

А 5 января 2017 года Александр Паленый, находясь в гостях в Алматы, обнаружил на персональной странице политика Омурбека Бабанова в Facebook публикацию от 22 сентября 2015 года "Уберем все посты ДПС!", где в качестве иллюстрации использован фрагмент авторского видео.

Кроме того, 27 марта 2014-го скриншоты из видео Александра Паленого были размещены на портале Mail.ru и информагентства K-news.kg в статьях под названием "Пьяный водитель побил сотрудника ДПС и сорвал с него погоны". Поэтому претензии у автора видеоролика ко всем трем фигурантам, нарушившим его авторское право. В качестве компенсации за нарушение авторских прав Паленый требует 1 млн долларов США.

6 января 2017 года заявление Паленого было зарегистрировано РУВД Жетысуского района Алматы. А 18 января судья Нургуль Батырхан вынесла определение о возврате уголовного дела в РУВД на дополнительное расследование, поскольку усмотрела в деле групповое преступление.

Как сообщает казахстанское издание, в ходе расследования дела о плагиате стало известно, что на Омурбека Бабанова имеется персональное досье в базе данных МВД Казахстана.

Все потому, что в 1995 году Омурбек Токтогулович получал паспорт гражданина Казахстана, срок действия которого закончился только 20 мая 2015 года. В одном из разделов персонального досье вообще говорится о том, что этот документ кыргызский политик получил незаконно. Сообщается, что подтверждение этого факта имеется в редакции 365info.kz.

Информация о казахстанском гражданстве Бабанова уже обсуждалась несколько лет назад. Тогда политик предоставил справки от госорганов Казахстана о том, что не является гражданином соседней республики.

Вновь этот вопрос всплыл в парламенте на прошлой неделе, когда на одном из заседаний Жогорку Кенеша депутат Жыргалбек Саматов заявил об иностранном гражданстве Бабанова и попросил спикера дать поручение Генпрокуратуре о проверке деятельности экс-премьера.

Сам Жыргалбек Саматов в прошлом году также был в центре скандала об иностранном гражданстве. В данном случае российского.

8 июля 2016 года ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Саматова на основании материалов Генпрокуратуры, согласно которым выяснилось, что у него есть гражданство Российской Федерации, что запрещено действующим законодательством.

Не соглашаясь с решением ЦИК КР, Саматов подал иск в суд с требованием отменить решение ЦИК как незаконное. Однако, рассмотрев данное дело, Первомайский райсуд признал решение ЦИК обоснованным и законным.

Вместо Саматова мандат получил Болотбек Ибраимжанов. Однако позже Верховный суд признал недействительной справку о наличии у Саматова второго гражданства и ЦИК вручил ему значок и удостоверение депутата. Но спустя несколько дней суд отозвал постановление, заявив, что доказательства Саматова об отсутствии у него российского гражданства были подделкой.

Позже Жыргалбек Саматов вновь доказал в Верховном суде, что он не гражданин России.

URL: http://www.vb.kg/354397
Теги:
Казахстан, социальные сети, суд, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
V.P. Tim
27.01.2017, 10:39
Карма: +66
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 124
Минусов: 58
Комментариев: 302

Что  суды у нас, что  ДПС, хотя по форме  разные структуры, а по  сути  одно и тоже.

0
Цитировать
Жалоба модератору
123
27.01.2017, 11:02

Как всё интересно устроено, вот например, с казахским паспортом можно стать премьером Кыргызстана, а с российским паспортом быть депутатом ЖК - нельзя.

0
Цитировать
Жалоба модератору
)))
27.01.2017, 12:45

ох ты и бабанычч!!... ))) да вообще столько разных движняковых типов щимятся во власть!... когда вас уже кастрировать начнут?!....

0
Цитировать
Жалоба модератору
Инна Хван
27.01.2017, 12:56
Карма: +39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 69
Минусов: 30
Комментариев: 92

Мне кажется все уже видели паспорт Бабанова, причем его второе гражданство было доказано

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  