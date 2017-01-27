Школьники КР встретились с лауреатами Нобелевской премии в Японии

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ВБ

Группа школьников из Кыргызстана, получившая приглашение Японского агентства по науке и технологиям, находится сейчас в г. Токио и проходит краткосрочную программу обучения в области науки и передовых технологий. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Ученики встретились с японскими профессорами и учеными, в частности, с лауреатами Нобелевской премии по химии 2000 г. Хидеки Ширакава и по физике 2008 г. Макото Кобаяши.

Большое впечатление у детей оставило посещение Токийского Университета наук, Агентства морских и геологических наук, Национального музея передовых технологий и инноваций, школы при Tokyo Gakugei University, культурно-исторических достопримечательностей страны Восходящего солнца, сообщает посольство КР в Японии.

Координаторы программы отметили, что целью поездки кыргызстанских школьников является поддержка их интереса к изучению науки и техники, стремление заняться научно-исследовательской работой в будущем.

URL: http://www.vb.kg/354399
Теги:
МИД, Япония
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