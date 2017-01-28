10 мыслей об отвлечении, мужчинах и проблемах моделиста Леонида Мищенкова

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Леонид Мищенков

моделист

Как я помню, в детстве летчиком, космонавтом не хотел быть. […] А вот конструктором – это было. Даже после школы я поступал в Московский авиационный институт. Но конструктором настоящих самолетов не стал в итоге, а вот конструктором маленьких моделей стал.

Моделизм – это отвлечение от обыденной жизни, от проблем, забот. Когда отключаешься от всего, мне кажется, вот это главное.

Весь смысл стендового моделизма - чтобы сделать модель один к одному, к оригиналу. Чем точнее, чем больше она имитирует настоящую модель, тем она более ценится.

Когда подходишь уже к завершению и видишь, что вот буквально еще немножко и модель будет готова – это вызывает очень особенный восторг и удовлетворение, что ты наконец-то сделал и победил эту модель.

Модели – очень сложная вещь. Это не просто как художники взяли кисть, вдохновение появилось, посмотрели на натюрморт и нарисовали.

Если умеешь красить модель, то ты можешь покрасить и в доме хоть окно, хоть подоконник, хоть машину свою. Если ты умеешь клеить детали модели, то ты сможешь склеить потом все, что угодно: от поломанной обуви до оторванного бампера.

Женщины же, как считают: "мужчина должен уметь в доме все делать. Должен быть мужчиной. А если он ничего делать не умеет, то это не мужчина". А вот моделист может по домашнему хозяйству сделать практически все.

Настоящее развитие техники пошло с 1900-х годов, то есть чуть больше века. И за этот век было столько образцов, […] что все сделать практически невозможно.

Казалось бы, ну хватит, ну сколько можно делать? Вроде все сделал. Нет, появляются новые какие-то… неохватываемо просто-напросто.

Сейчас отучили людей думать. Все думают, что можно все купить. Это превалирует.

Деньги не должны иметь власть над человеком. Когда человек становится пленником денег, во-первых, это портит, во-вторых, человек меняется.

Жизнь сейчас такая – война с проблемами. И в жизни, и на работе, и дома, и с моделями в том числе. Главное - победить.

Люди сами создают себе задачи, проблемы зачастую и не хотят их решать. Зацикливаются как-то. А ты думаешь: нет, надо как-то решить, преодолеть себя и других.

Путей много преодоления. Все ломятся в лоб и останавливаются на этом, уходят назад. А есть обходные пути: вправо, влево.