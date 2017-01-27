В Бишкеке состоится акция памяти в честь погибших в поселке Дача-СУ

Завтра, 28 января, в Бишкеке пройдет акция памяти в честь погибших в селе Дача-СУ. Об этом сообщила организатор акции Ассоль Молдокматова.

Акция состоится в 14.00 у памятника Уркуи Салиевой около кинотеатра "Ала-Тоо". Она призвала всех горожан посетить акцию и почтить память о погибших.

"Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов. С этой тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей", - сказала она.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.