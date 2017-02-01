10 мыслей о чувствах, страхах и безумствах фаталиста Даниила Ляпичева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Даниил Ляпичев

фаталист

Я себя позиционирую простым человеком, таким же, как и все. Отличаюсь своими тараканами, у которых в свою очередь есть свои тараканы.

Человек должен быть искренним. Я думаю, что такие черты, как справедливость, искренность, просто человеческие понятия, они дают жить.

Когда человек не чувствует ничего внутри, думаю, что он не живет. Он проживает.

В детстве хотел быть поваром. Я сейчас готовлю. Живу один и мне приходится это делать. […] Я не знаю почему, но у меня всегда получалось готовить. Но при этом при всем поваром я так и не стал.

Я никогда себя никем не видел. Во мне всегда борьба происходит между чем-то и чем-то. Не знаю, хорошо это или плохо, но при этом себя найти до сих пор не могу.

Я не могу, например, сесть и начать писать. Вот оно, появилось – я сел, написал. Не появилось – не написал. Все очень просто.

Я человек глубококопающий. Я смотрю на вещи слишком серьезно. Думаю, это плохо, потому что с этим очень тяжело жить.

Стараюсь не убивать в себе чувства после первых ошибок, первой страсти, как делают многие. […] Считаю это глупым, изменой самому себе и слабостью. Я стараюсь все также искренне доверять, искренне любить, искренне отдаваться.

Я в принципе во всем безумен.

Я стал со временем социально отстраненным. Я редко общаюсь с людьми, у меня мало друзей.

В детстве у меня был страх быть одиноким. Но со временем я, видимо, пересилил этот страх и мне стало более комфортно в этом одиночестве.

Я стараюсь анализировать всех. Не только себя. Как человек поступает, как он говорит, потому что я вижу сразу, когда человек врет, когда человек не уверен в себе.

Все люди надевают маски. А те, кто говорят, что не надевают, это глупость.

Сильные люди умеют плакать. Это нужно делать. Наедине.

Я верю, что каждый наш шаг строит нашу жизнь, строит наше понимание, строит наше сознание. И я боюсь очень потерять память, потому что это тогда уже буду не я.