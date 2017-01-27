Высшие спортивные чины проводили студенческую сборную на зимнюю Универсиаду

Высшее спортивное руководство Кыргызстана проводило студенческую сборную на Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан).

В своем выступлении директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов поздравил от имени молодежи страны членов сборной с тем, что они представляют страну во Всемирных играх студентов. Он добавил, что на этот раз Госагентство полностью берет на себя расходы поездки.

"Согласно постановлению правительства, в рамках оптимизации в дальнейшем мы будем двигаться вместе и развивать зимние виды спорта. А на Играх желаю вам выступить без травм. Мы тут вас ждем независимо от того, какие места вы займете, потому что это будет подспорьем для развития студенческого спорта", - сказал он.

Помимо этого, он пожелал сборной набраться опыта на данных состязаниях и отметил, что сборную встретит там консул КР и совместно с руководителями делегаций создадут все необходимые условия.

После Аманкулов вручил флаг капитану сборной Тариэлю Жаркымбаеву.

В свою очередь глава федерации студенческого спорта Токтобек Иманалиев добавил, что впервые Кыргызстан на зимней Универсиаде представляет столько спортсменов. "Впервые мы участвовали на Играх в составе двух спортсменов в городе Эрзурум в Турции. И вот теперь во второй раз участвуем, но уже с большим составом", - сказал он.

Напомним, на зимней Универсиаде честь республики будут защищать 10 спортсменов. Они примут участие в состязаниях по горным лыжам, сноуборду, фигурному катанию и лыжным гонкам.

Отметим, в рамках зимней Универсиады медали будут разыгрываться по 12 видам спорта. В играх примут участие свыше пяти тысяч студентов из 64 стран.