"Список Акунова". Циничный пиар политических перевертышей

Оппозиционные деятели выдвинули идею создать "Список Акунова" как инструмент борьбы за права человека. И их не смущает то, что они используют имя покойного правозащитника, погибшего от пыток в СИЗО в период Бакиевского правления. Более того, список взялись составлять те, кто имеет все шансы занять в нем места под первыми номерами.

Как сообщили СМИ, недавно состоялось совместное заседание комитетов "защиты политических заключенных" и "защиты свободы слова". Судя по фото к публикации, встреча, проходившая под кричащей вывеской, была малочисленной. На снимке запечатлены четыре не самых выдающихся активиста и политических деятеля современности – Адиль Турдукулов, Замира Сыдыкова, Сапар Аргымбаев и Феликс Кулов. О самих организациях тоже известно не много, за исключением того, что они, как выясняется теперь, существуют. Нет сомнений, что данную бурную деятельность оплачивают заокеанские грантодатели.

На этом междусобойчике и была озвучена идея создать в Кыргызстане список "Акунова". В него предполагается вносить фамилии чиновников, систематически нарушающих права человека. То есть за основу взят принцип составления американского "списка Магнитского" для принятия санкций по отношению к тем, кто "провинился" перед США. Местные "борцы за права человека и демократию" сейчас разрабатывают критерии отбора номинантов для включения в свой список и грозят попавшим в него деятелям санкциями.

Напомним, гражданский активист Бектемир Акунов скончался в камере Нарынского СИЗО 15 апреля 2007 года. Во время своего заключения он неоднократно жаловался правозащитникам на пытки и истязания со стороны милиционеров.

"В честь этой жертвы авторитарной системы и будет названа система санкций в отношении официальных и должностных лиц, нарушающих нормы Конституции.

Со своей стороны мы выступаем с идеей о том, чтобы с теми странами, с которыми у нас есть дипломатические отношения, запретить въезд туда должностным лицам Кыргызской Республики, имеющим отношение к вышеуказанным делам и нарушениям. Изучить возможность визовых и финансовых санкций против лиц, которые ущемляют права и свободы гражданина КР", - говорится в заявлении КЗПЗ и КЗСС.

Адиль Турдукулов практически сразу и озвучил свой список номинантов: "Можно включить главу ГКНБ, прокуроров, судей, имеющих отношение к политзаключенным, глав ОТРК, ЭлТР".

Вообще это, конечно, немного странно, что в список, названный в память жертвы политической системы Бакиева, почему-то не представлены кандидаты того времени. Общеизвестно, что Феликс Кулов занимал должность премьер-министра при тогдашней власти. При нем и сложилась карательная система нейтрализации оппонентов, которая повлекла за собой жертвы. Тем более Кулов - генерал милиции, бывший глава МВД. Как раз при нем, при главе того правительства зарождался режим, который мог раздавить кого угодно, и даже убить.

Поэтому слова Феликса Кулова, сказанные на заседании: "Даже в Древнем Риме не преследовали за умысел, за желание. Сегодня пытаются посадить за умысел. Это страшно", сейчас звучат, как насмешка и издевательство.

А где была Замира Сыдыкова, когда Бектемира Акунова нашли мертвым в камере СИЗО. Так она еще летом 2005 года ухала работать послом США, спокойно закрыла свою демократическую газету и направилась за океан выполнять дипломатическую миссию. Как-то не припоминается, чтобы посол КР в Америке в то время был обеспокоен пытками и смертью Акунова. Нет таких сведений в открытых источниках. Видимо, при Бакиеве наблюдался такой разгул демократии и прав человека, что слово плохого сказать о нем язык не поворачивался.

Зато сейчас новообразованные комитеты по защите прав человека и свободы слова нашли жертв политических репрессий. Знаете, кого они причислили к лику святых и будут защищать? Это просто фантастика! Томящихся в застенках ГКНБ с весны прошлого года инициаторов двух неудавшихся вооруженных переворотов и политика, причастного к террористической деятельности. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Бекболот Талгарбеков и Максат Кунакунов - вот они, славные имена борцов, страдающих за счастье народа.

Заговорщики, которые планировали вооруженный захват власти, с каких пор стали героями? А человек, через которого финансировалась деятельность террористов, даже если учесть, что его могли использовать втемную, по каким критериям отбора стал жертвой режима?

Поэтому вся эта возня и выглядит, как циничный пиар политических перевертышей. Тем, кто так нагло передергивает фарты и перевирает историю без оглядки на собственную биографию, должно быть, по меньшей мере, стыдно.