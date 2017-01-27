Таможенники задержали две контрабанды сигарет из Таджикистана

Сотрудники оперативной таможни "Юг" в Баткенской области задержали два контрабандных груза сигарет из Таджикистана, которые хотели провезти на территорию ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, первую партию таможенники задержали 20 января в селе "Кызыл-Жол" Баткенского района - 12,5 тысячи пачек сигарет LМ на сумму 636 тысяч сомов.

А спустя два дня в районе водохранилища Торт-Куль Баткенского района таможенники задержали груз сигарет марки LМ и Winston в количестве 75 тысяч пачек, общей стоимостью свыше 2 млн сомов.

Обе партии шли из Таджикистана, на всех пачках были акцизные марки этой страны. Грузы шли в обход таможенного контроля.

По обоим фактам материалы переданы в прокуратуру Ошской области.