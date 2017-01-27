На 1 января 2017 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 117 инфицированных ВИЧ. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции сообщил директор Республиканского центра СПИД Улан Кадырбеков.

По его словам, за последние 20 лет умерли более 4 тысяч инфицированных, некоторые сменили гражданство и уехали в другие страны. На сегодняшний день фактически в стране проживает 7 тысяч 117 инфицированных ВИЧ, 6 тыс. 747 человек являются гражданами Кыргызстана, из них 580 детей.

Только в прошлом году было выявлено 720 случаев заболевания.

Он отметил, что в последний год улучшилось качество выявления ВИЧ среди населения.

"Сейчас идет нездоровый ажиотаж вокруг цифр по выявлению. За 2016 год было выявлено 720 человек, но надо отметить, что цифра увеличилась из-за улучшения работы по выявлению", - предупредил он.