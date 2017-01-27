Глобальный фонд в 2 раза сократил финансирование программ по борьбе с ВИЧ

Глобальный фонд сокращает финансирование программ по борьбе с ВИЧ в Кыргызстане в два раза. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции сообщил председатель общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев.

По его словам, дефицит полноценного финансирования программ со стороны государства составляет $1,5 млрд. И до настоящего момента около 90% программ финансировалось международными источниками. Но с 2016 года финансирование начало сокращаться.

К примеру, на 2018-2020 год Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил только $3,7 млн, тогда как объем финансирования в 2014 году был в два раза больше.

По оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС, Кыргызстан входит в список семи стран мира с наиболее высокими темпами роста эпидемии. Количество случаев ВИЧ-инфекции за последние 10 лет увеличилось в шесть раз: с 826 случаев в 2005 году до 5115 в 2013-м.

По последним данным, в республике зарегистрировано 7 тыс. 117 ВИЧ-инфицированных. По предварительным прогнозам специалистов, если не контролировать распространение ВИЧ среди населения, то к 2020 году число больных может достигнуть 30 тысяч человек.