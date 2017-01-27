Кыргызских мигрантов проверят на заражение ВИЧ/СПИДом

В Кыргызстане планируется проведение полноценного исследования по заражению ВИЧ/СПИДом среди трудовых мигрантов. Об этом сегодня, 27 января, сообщил директор Республиканского центра СПИД Улан Кадыркулов.

Он отметил, что в Кыргызстане ранее не проводились подобные исследования, поэтому нельзя утверждать о статистике заболевания среди трудовых мигрантов.

При этом сообщил, что условия жизни трудовых мигрантов за рубежом увеличивают риск заражения вирусом.

"В Кыргызстане в настоящее время нет данных по мигрантам. Мы не проводили еще целенаправленных исследований вероятности и количестве мигрантов, которые инфицированы. Исходя из того, что мигранты являются уязвимой группой в плане отсутствия полноценных прав в стране пребывания, отсутствия достаточного медицинского обслуживания и высокого риска небезопасного поведения, имеется высокая вероятность инфицирования. Как вы понимаете, в основном это молодая трудоспособная часть населения, которая, находясь за пределами страны, ведет небезопасный образ жизни", - пояснил Кадыркулов.

Он добавил, что в 2018 году планируется проведение исследования среди мигрантов.

"Но данное исследование запланировано на будущие годы. Некоторые наши партнеры проводили такие мероприятия и результаты российских коллег показывают, что очень высока вероятность. Это (прим. – исследование) заложено на 2018 год в структуре госпрограммы", - сказал он.