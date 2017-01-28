Ученые создали эмбрионы свиньи с человеческими клетками

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Ученые из калифорнийского института Солка (Salk Institute) создали эмбрионы свиньи с клетками человека. Результаты работы, как сообщает Медуза, они опубликовали в научном журнале Cell.

Как пишет The Guardian, это первый случай создания химер (организмов с генетически разнородными клетками) двух больших и далеких друг от друга генетически видов.

Из 2075 эмбрионов 186 развились до срока 28 дней, после чего были удалены. По данным ученых, человеческие клетки в этих эмбрионах функционировали, передает "Би-би-си".

При этом, как отмечает журнал Science, многие эмбрионы росли медленнее обычного и были меньше размером, а количество человеческих клеток было небольшим.

Конечной целью исследования является выращивание функционирующих тканей и органов, пригодных для трансплантации, заявил руководитель исследования Хуан Карлос Бельмонте. Он подчеркнул, что до достижения этой цели еще далеко, однако сделан "важный первый шаг".

В США действует мораторий на финансирование исследований по созданию химер с использованием человеческих стволовых клеток из этических соображений. Запрет предполагалось снять в январе 2017 года, однако пока этого не произошло.

URL: http://www.vb.kg/354418
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наука
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