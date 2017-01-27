Американских киноакадемиков снова обвиняют в расизме и сексизме

После скандала с обвинениями в расизме на "Оскаре" 2016 года Американская киноакадемия провела ряд реформ. Теперь в списке номинантов на "Оскар" 2017 года значатся сразу шесть темнокожих актеров, что для кинопремии является абсолютным рекордом, пишет Росбалт.

Тем не менее киноакадемиков опять обвинили в расизме и сексизме. Так, Октавия Спенсер, которая в этом году номинирована на "Оскар" за роль второго плана в "Скрытых фигурах" и в 2012 году стала первой в истории афроамериканской актрисой, удостоившейся "Оскара", недовольна тем, что на этот раз в списке номинантов – только "черные и белые".

"Мне не кажется, что разнообразия достаточно. Да, в списке номинантов представлены белые и темнокожие актеры. Но людей с иным цветом кожи намного больше. Этническое разнообразие не ограничивается белым и черным. Я бы, например, хотела увидеть больше разнообразия в категориях – ведь есть же по-настоящему талантливые женщины-режиссеры и женщины-операторы!" - пояснила Спенсер.

Гил Робертсон, президент Ассоциации афроамериканских кинокритиков, в свою очередь заявил: "18 афроамериканцев получили номинации в различных категориях, и это – повод праздновать. Теперь нам остается добиться лишь включения в будущем латиноамериканцев, азиатов, мусульман, представителей ЛГБТ и других групп".

Активистка Эйприл Рейн, в прошлом году запустившая хэштэг #OscarsSoWhite (слишком белый Оскар), тоже радуется этническому разнообразию номинантов, но утверждает, что этого недостаточно, чтобы компенсировать 80 лет игнорирования разных этнических групп, передает Popcornnews.