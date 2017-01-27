В КР отмечают День освобождения Ленинграда от блокады. Обращение президента

Сегодня, 27 января, в парке Победы имени Д. Асанова состоялся митинг-реквием, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В связи со знаменательной датой президент Алмазбек Атамбаев поблагодарил ветеранов-блокадников за проявленное мужество в столь тяжелое для них время.

Текст обращения главы государства:

"Дорогие соотечественники-блокадники!

Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Память об этом подвиге и благодарность ветеранам Великой Отечественной войны будет вечной.

Кыргызстанцы, как и сыны других народов, храбро бились за Ленинград, отстаивая мирное небо над головой. Более 4,5 тысячи кыргызстанцев пали в боях за Ленинград.

В самые сложные месяцы блокады города матери и дети воевавших отправляли ленинградцам из Кыргызстана продукты и теплые вещи. В 1942 году менее чем за две недели было собрано и отправлено в Ленинград 48 вагонов продуктовой помощи и теплой одежды.

В годы Великой Отечественной войны Кыргызстан был не только одной из важнейших тыловых баз воюющей советской армии, республика развернула систему госпиталей и детских домов. Если до войны в Кыргызстане было всего 18 детских домов, в которых воспитывалось 2 657 сирот, то лишь с ноября 1941 года по сентябрь 1942-го сюда из западных регионов России прибыл 41 эвакуированный детский дом и 3 438 воспитанников.

В те годы многих детей приютили кыргызские семьи, приняв, как родных. Порой местные жители снимали со своих детей одежду и обувь, отдавая их детям блокадников. Житель Ошской области Иминахун Ахмедов и его жена Майрамхан усыновили 15 детей разных национальностей. Они брали опеку над самыми маленькими и слабыми, искренне желая дать им семью. А жительница Иссык-Кульской области Токтогон Алтыбасарова, память которой мы почтили в прошлом году, в годы Великой Отечественной войны стала матерью 150 детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда.

В Бишкеке установлен уникальный мемориал, посвященный блокадникам-кыргызстанцам, который напоминает нам о живом примере кыргызстанцев, приютивших детей блокады в годы Великой Отечественной войны.

В те годы за осажденный, ослабленный, но такой стойкий город переживали всей большой страной. Было трудно, голодно, но жители Кыргызстана вместе с другими братскими народами приближали день Победы.

Дорогие ветераны-блокадники, вас сегодня осталось мало. Но вы - люди с могучим духом! Как писал поэт-акын Джамбул: "Подвиг ваш – он бессмертен, он вечен, как горы".

Мы благодарны вам за то, что вы несете в своем сердце память о том страшном и героическом времени, ведете активную общественную деятельность и передаете подрастающему поколению те высокие ценности, на которых держится дух народа.

Уверен, что ваше мужество и стойкость и в дальнейшем будут образцом для молодого поколения нашей страны.

Президент Кыргызской Республики

А.Ш. Атамбаев"