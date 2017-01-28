Британский математик предложил останавливать цунами звуком

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Цунами появляются под действием мощных и резких выбросов энергии под водой – обычно в результате землетрясений. Волна охватывает всю водную толщу. Приближаясь к берегу и выходя на мелководье, она увеличивает высоту, порой производя большие разрушения.

Как пишет Naked Science, в статье, опубликованной журналом Heliyon, физик из Кардиффского университета Усама Кадри (Usama Kadri) предложил необычный способ остановить смертоносную волну цунами, используя "гравитационные звуковые волны" (Acoustic-Gravity Waves). Такие волны в естественных условиях также создаются в океане подводными землетрясениями, оползнями, взрывами и другими подобными событиями. Путешествуя на глубине со скоростью звука, они часто предвосхищают приближение волны самого цунами.

Гравитационные звуковые волны и сами несут достаточно энергии, играя большую роль в перемешивании минеральных веществ, тепла в океане. Для планктона они, возможно, являются важным инструментом миграций. Но их силу можно противопоставить силе самого цунами, заставив его рассеять энергию до того, как волна приблизится к берегу.

Расчеты, проведенные Усамой Кадри, показали, что энергии гравитационной звуковой волны для этого достаточно. Необходимо лишь создать технологии для обнаружения этих волн, которые намного опережают приближение цунами, а затем переизлучения их в обратную сторону. Но как это сделать?

Ответа на этот вопрос пока нет – предложение Кадри остается лишь теоретической, умозрительной идеей. Хотя рассмотреть ее стоит вполне серьезно: уж слишком опасны цунами для жителей побережья, особенно Тихоокеанского. Можно вспомнить, что в 2004 г. такая катастрофа унесла жизни сотен тысяч человек. Возможно, в будущем мы сможем обходиться без таких жертв, установив вдоль опасных берегов станции слежения за гравитационными звуковыми волнами и станции, с помощью взрывов генерирующие направленную "ответную" волну для нейтрализации приближающегося цунами.

URL: http://www.vb.kg/354426
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наука
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