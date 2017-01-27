Переход архива ГРС в электронный формат. Диалог об альтернативном интернете

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Родион Решетов

Всемирный банк готов оказать содействие Кыргызстану в реализации проекта по оцифровке архивных данных.Сегодня Тайырбек Сарпашев встретился с представителям миссии Всемирного банка.

Глава ГРС рассказал о проделанной работе в создании Единого государственного регистра населения (ЕГРН) и внедрении биометрических паспортов в стране. А также отметил особую роль электронного правительства. Руководитель миссии Раджендра Сингх подчеркнул сложность проделанной работы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разработкой проекта Digital CASA. Это программа группы Всемирного банка по созданию региональной трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети для улучшения подключения к интернету стран Центральной Азии и части стран Южной Азии.

"Основная идея проекта состоит в том, чтобы превратить регион в коммуникационный узел, который сделает страны региона более экономически и технологически независимыми, что усилит поток частных инвестиций в инфраструктурные и сопутствующие проекты. Важная цель проекта Digital CASA – сделать интернет повсеместным, доступным, открытым и безопасным", – сказал Раджендра Сингх.

Результатом этих работ станет полный переход оказания государственных услуг в электронный режим. Для того чтобы успешно осуществить переход к электронному правительству, необходимо иметь электронный вариант всех бумажных документов, справок, записей актов гражданского состояния, архивов движимого и недвижимого имущества.

В перспективе Центр оцифровки сможет оказать оперативные и качественные услуги всем государственным органам, организациям, фондам в создании электронного архива. Господин Сингх заверил, что Всемирный банк заинтересован в оказании содействия в реализации проекта по оцифровке данных.

URL: http://www.vb.kg/354427
Теги:
Всемирный банк, ГРС, Интернет, архив, Тайырбек Сарпашев
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