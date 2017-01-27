Салянова и Текебаев вновь под прицелом ГКНБ по делу "Мегакома"

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ГКНБ обнародовал информацию о фактах коррупции в отношении "Мегакома" в 2010-2012 годы.

Предварительные итоги проверки на предмет причастности должностных лиц КР к коррупционным действиям по вопросу сотовой компании "Мегаком" в связи с появлением в СМИ информации и получением из государства Белиз трастовых документов, показали следующее:

1. Материалы национализации 49 процентов акций ЗАО "Альфа Телеком" свидетельствуют, что внесенное 27 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой КР представление о передаче лишь только 49 процентов акций данной компании в государственную собственность, а также последующая передача 51 процента акций постановлением руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры КР К.Арпачиевым на ответственное хранение компании Penwell Business Limited с правом управления не имела юридического обоснования.

Тем самым уже в апреле 2010 года заинтересованными лицами были заложены предпосылки для финансовых манипуляций с 51% акций ЗАО "Альфа Телеком", хотя на 7 апреля 2010 года оператор сотовой связи под торговой маркой "Мегаком" полностью находился в собственности офшорных компаний М. Бакиева.

2. Дополнительно в ходе проводимой ГКНБ КР проверки был установлен факт незаконного возобновления действия адвокатской лицензии А. Елисеева.

7 июня 2010 года в Министерство юстиции поступило заявление А. Елисеева о возобновлении действия лицензии и ее выдачи, датированное 7 апреля 2010 года.

28 июня 2010 года приказом № 58, подписанным исполняющей обязанности министра юстиции А. Саляновой, действие лицензии А. Елисеева было возобновлено и согласно учетным документам выдана А. Елисееву.

В ходе рассмотрения заявления А. Елисеева 18 июня 2010 года Министерством юстиции был направлен запрос в Информационно-аналитический центр МВД КР (ИАЦ МВД) о наличии у А. Елисеева судимости.

Однако, не дожидаясь ответа из МВД КР, своим решением исполняющая обязанности министра юстиции А. Салянова незаконно возобновила действие лицензии А. Елисееву.

При этом установлено, что по состоянию на 5 мая 2010 года в ИАЦ МВД и в Министерстве юстиции уже имелись сведения о розыске А. Елисеева по уголовным делам.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы, подписи адвоката А. Елисеева в заявлениях о возобновлении действия лицензии выполнены не самим А. Елисеевым, а другим лицом.

По имеющимся данным, разыскиваемый за преступления А. Елисеев на основании возобновленной Министерством юстиции КР лицензии адвоката создал в Латвийской Республике компанию Central Asia Consulting, в которой он с 2010 года осуществлял трудовую деятельность.

3. Наряду с этим в процессе проверки получены данные о том, что представители компании Penwell Business Limited передавали должностным лицам КР денежные средства в особо крупных размерах.

В частности, по имеющимся свидетельским показаниям, часть указанных средств предназначалась в качестве денежного вознаграждения высокопоставленным лицам за содействие в установлении контроля над сотовой компанией ЗАО "Альфа Телеком" и последующего получения ее в собственность.

Сведения о получении О. Текебаевым денежных средств также неоднократно подтверждались в средствах массовой информации и бывшим депутатом Жогорку Кенеша КР от фракции "Ата Мекен" О. Абдырахмановым.

Для подтверждения указанных выше фактов по партнерским каналам направлен запрос об оказании содействия в опросе представителей иностранных компаний.

4. Одновременно с этим получены данные о финансировании в 2010 году управляющими от компании Penwell Business Limited в ЗАО "Альфа Телеком" отдельных политических партий и их руководителей перед выборами в Жогорку Кенеш КР.

Так, по имеющимся свидетельским показаниям, из средств ЗАО "Альфа Телеком" и компании Penwell Business Limited на предвыборные расходы отдельных партий в Жогорку Кенеш были потрачены несколько миллионов долларов США.

На основании изложенного и принимая во внимание предварительные итоги проверки информации о фактах коррупции по вопросу "Мегакома" в 2010-2012 годах Следственным управлением ГКНБ КР в целях проведения полного и всестороннего расследования:

- Начато следствие по переданному Генеральной прокуратурой КР уголовному делу в отношении А. Саляновой по признакам преступления, предусмотренного частью 4-й статьи 304 УК КР (злоупотребление должностным положением лицом, занимающим ответственное положение).

- Возобновлено расследование по уголовному делу о получении крупных сумм взяток должностными лицами КР при рассмотрении вопроса сотовой компании "Мегаком", следствие по которому 8 сентября 2012 года Генеральной прокуратурой КР было приостановлено с формулировкой "в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого".

URL: http://www.vb.kg/354428
Теги:
Аида Салянова, Омурбек Текебаев, Альфа Телеком, ГКНБ
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