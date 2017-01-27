Студенты зарубежных вузов из Кыргызстана стали "невозвращенцами"

Молодежь Кыргызстана использует государственную квоту в вузах России для того, чтобы в будущем не возвращаться на родину. Таким мнением сегодня, 27 января, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" поделился представитель Россотрудничества в КР Иван Неверкович.

По его словам, Россия ежегодно выделяет бюджетные места в ведущих вузах России и, по его наблюдениям, большинство из закончивших российские вузы кыргызстанцев не возвращается на родину.

"Кыргызстан находится в ряде стран, студенты которых не возвращаются после обучения в России, хотя мы стараемся ориентироваться на потребности государства и готовить тех специалистов, которые ему нужны", - сказал Неверкович.

Также он отметил, что молодежь Кыргызстана активно участвует в различных программах Россотрудничества, но и эти затраченные ресурсы в будущем не дают результатов.

"Мы сталкиваемся с тем, что люди ездят туда, но потом ничего не развивается. Контакты не развиваются, мы заставить это сделать не можем", - пожаловался Неверкович.

В среднем ежегодно Россия выделяет около 400 бюджетных мест в российских вузах. На них претендуют в среднем 1200 абитуриентов.