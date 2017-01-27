Эксперты: Молодежные организации в КР существуют только на бумаге

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Айдана Абдуваитова

Молодежные организации не являются реально движущей силой гражданского сообщества Кыргызстана. Таким мнением сегодня, 27 января, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" поделилась директор "Фонда развития молодежных инициатив" Бермет Каниметова.

"Сегодня Кыргызстан считается островком демократии, но несмотря на это гражданское сообщество находится в зачаточном состоянии. Если учитывать, что западные модели гражданского сообщества формировались столетиями, то наше гражданское сообщество недостаточно сильное. Есть некое соперничество между игроками, что становится камнем преткновения", - сказала Каниметова.

По словам представителя Госагентства по делам молодежи Азамата Адамалива, на сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано более 400 молодежных организаций. Фактически работают только 50, но они не имеют единой площадки и цели.

URL: http://www.vb.kg/354432
Теги:
молодежь, образование
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