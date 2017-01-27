Контрабанда ГСМ. На КПП "Сосновка" задержано 38 тонн дизтоплива

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Родион Решетов

Сотрудники ГНС совместно с сотрудниками ГСБЭП в Сервисном центре на КПП "Сосновка" задержали автомашину с прицепом. Большегруз перевозил ГСМ (дизтопливо) без соответствующих документов.

Как отметили в пресс-службе ГНС КР, груз в объеме 38 тыс. литров проходил без сопроводительных документов, накладных, без пломб на сливных и заливных горловинах.

Со слов водителя, ГСМ залит в г. Бишкек у частного лица. Материалы задержания с актом рейдового налогового контроля по соблюдению требований налогового законодательства переданы в ГСБЭП для принятия дальнейших соответствующих мер.

"Этим теперь ГСБЭП будет заниматься, на груз совсем нет документов. Нет сопроводительных, нет накладных, и главное - там нет пломб. А раз их нет, то это нелегально. Теперь дальнейшая транспортировка этого груза невозможна, даже если будут оплачены налоги, факт преступления уже зафиксирован", - сообщил пресс-секретарь ГНС КР Эркин Сазыков.

Отметим, в ноябре прошлого года была схожая ситуация с контрабандой на КПП "Сосновка". Тогда так же нелегально перевозилось 38 тонн дизельного топлива, однако в том случае документы были, но поддельные.

URL: http://www.vb.kg/354436
Теги:
ГНС, ГСМ, контрабанда, ГСБЭП
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