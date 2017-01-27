Бейсебаев: Почему Сорос выискивает бриллианты в обществе КР, а мы не ищем?

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане необходимо развивать систему грантов на русском языке. С таким предложением сегодня, 27 января, на круглом столе "Гуманитарное сотрудничество КР и РФ" в пресс-центре [b]"ВБ"[/b] выступил завкафедрой международных отношений БГУ им. К. Карасаева Рахат Бейсебаев.

Он раскритиковал систему образования в Кыргызстане, в частности поддержку молодых ученых и развитие русского языка.

Он признался, что в своем учебном курсе ему приходится учить студентов писать проекты для финансирования проектов международными организациями. При этом, отметил он, все стажировки, гранты на научные исследования разработаны только для кандидатов, владеющих английским языком или для исследований на английском языке. Таким образом, считает он, для талантливой молодежи созданы дискриминационные условия.

"Почему Сорос выискивает бриллианты в нашем обществе, а мы сами не ищем? Я знаю, что в университетах много талантливой молодежи. Их надо поддержать", - сказал он.

Он предложил российской стороне разработать систему грантов для исследований на русском языке в Кыргызстане.

"Университеты не обладают бюджетами, чтобы финансировать эти проекты. Дайте нашей молодежи гранты на продвижение русского языка, межкультурной коммуникации. Сделайте по 15-20 тысяч рублей, пусть молодые ученые поймут, как можно заработать", - предложил он.

URL: http://www.vb.kg/354437
Теги:
грант, молодежь
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