Панкратов: Работу над новой редакцией Налогового кодекса надо вести открыто

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ВБ

Работа над новой редакцией Налогового кодекса должна вестись открыто и прозрачно, сказал вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сегодня, 27 января, на встрече с представителями бизнес-сообщества.

Он отметил, что разрабатываемый документ не предусматривает кардинальных изменений в фискальной политике.

"Разработка новой редакции Налогового кодекса вызвана тем, что за последние годы в действующую редакцию неоднократно вносились изменения и дополнения. Это привело к тому, что отдельные статьи и положения Налогового кодекса стали противоречить друг другу", – сказал он.

Поэтому вице-премьер-министр обратился к предпринимателям с просьбой принять активное участие в доработке новой редакции.

"Этот документ ждут все. Учитывая это, нам необходимо совместно поработать над документом с тем, чтобы он отвечал интересам как самого бизнеса, так и общества. Особое внимание необходимо уделить вопросу гармонизации новой редакции Налогового кодекса с подписанным в декабре 2016 года Таможенным кодексом ЕАЭС", - констатировал Панкратов.

По итогам встречи принято решение о том, что в течение трех дней бизнес-сообщество представит в Министерство экономики список своих представителей в рабочие группы по доработке новой редакции Налогового кодекса и проведению процедуры анализа регулятивного воздействия.

URL: http://www.vb.kg/354439
Теги:
бизнес, Налоговый кодекс, Олег Панкратов
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