Айсулуу Тыныбекова вышла в финал турнира Гран-при по борьбе в России

Чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова вышла в финал турнира Гран-при по борьбе, который проходит в Красноярске (Россия).

Как сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, сегодня, 27 января, на ковер вышли трое девушек из Кыргызстана в двух весовых категориях.

В категории до 58 кг Тыныбекова все предварительные встречи завершила досрочно и пробилась в финал. В частности, в предварительном туре одолела Марию Матюшенко из России (10:0), затем в четвертьфинале аналогичным образом выиграла у другой россиянки Екатерины Вьюновой (10:0).

В поединке за выход в финал турнира встретилась с представительницей Монголии Гантуя Энкхбат и также выиграла ее досрочно - 8:0.

Теперь Тыныбекова в финале встретится с Вероникой Чумиковой из России.

В легком весе до 48 кг две встречи провела кыргызстанка Саяна Байызова и уступила на 1/8 финале Дариме Санджиевой (Россия). Также выбыла из турнира в этой же категории другая наша спортсменка Мадина Надирова, которая уступила стартовую встречу россиянке Ирине Борисовой.