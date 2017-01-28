Союз мусульман РК: сексом можно заниматься со скоростью не более 3 м/с

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Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) дополнили запрет Духовного управления мусульман Казахстана на суррогатное материнство своими рекомендациями касательно половой жизни супругов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу СМК.

Рекомендации касаются таких вопросов, как, к примеру, скорость движения супругов и интимные позы во время секса, а также использование вибраторов.

"Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога. Его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта", – заявили в СМК.

Отмечается также, что запрещено "использовать женские гениталии в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька".

При этом супругам не рекомендуется прибегать во время полового акта к вибраторам, удлинителям, транформаторам, стимуляторам, стабилизаторам и прочим приспособлениям.

В Союзе мусульман Казахстана считают, что "мужчина должен довольствоваться размерами и потенцией, которые дарованы ему от рождения".

"Женщинам запрещается использовать во время полового акта спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка", – добавили в СМК.

Кроме того, во время секса муж и жена должны использовать одну позу.

"Скорость движения во время секса не должна превышать 3 м/сек, если супруги находятся в населенном пункте. За его пределами можно разогнаться до 5 м/сек, но не более того", – заявили в Союзе мусульман.

И наконец, во время интима запрещается принимать пищу, читать книги, газеты, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться, играть в азартные игры.

Напомним, ранее Духовное управление мусульман Казахстана вынесло решение по поводу суррогатного материнства. Официально для мусульман это является запретом.

Свои рекомендации касательно секса между супругами Союз мусульман Казахстана назвал дополнением к фетве о суррогатном материнстве.

URL: http://www.vb.kg/354443
Теги:
Казахстан, религия
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Комментарии
AIGYR
28.01.2017, 10:52

Братья Казахи, вы уже приплыли. ..

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Дамир
28.01.2017, 12:24

Стесняюсь спросить,а какой штраф за превышение скорости?

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Гога
28.01.2017, 13:30

Кама Сутра отдыхает

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