Японцы начнут выпускать гибкие экраны для смартфонов в 2018 году

Японский производитель электроники и комплектующих Japan Display представил гибкий экран для мобильных устройств, серийное производство которого планируется начать в 2018 году. Об этом сообщает издание N + 1 со ссылкой на сайт компании.

На сегодняшний день разработкой гибких гаджетов, в том числе носимых устройств, занимаются многие компании. В подавляющем большинстве случаев до серийного производства гибкие гаджеты не доходят из-за того, что многие комплектующие, критически важные для гибких устройств, изготавливаются небольшими партиями. Начало серийного производства гибких комплектующих может ускорить появление на рынке гибких смартфонов.

Представленный японцами экран Full Active Flex гибкий за счет того, что вместо стекла используется пластиковая подложка. Такая конструкция делает экран эластичным и устойчивым к падению. На данный момент производитель сообщает только об одном варианте экрана: матрица IPS-NEO, диагональ 5,5 дюйма, разрешение 1080×1920, частота от 15 до 60 Герц.

Ранее Panasonic сообщила о запуске производства гибких аккумуляторов небольшой емкости для носимой электроники, а Lenovo показала работающие прототипы смартфона-браслета и складывающегося планшетного компьютера. Также сообщалось, что Samsung разрабатывает гибкие смартфоны, однако до сих пор южнокорейская компания из похожих разработок показала только гибкий OLED-экран, который можно свернуть в рулон.

Разработкой гибких гаджетов также занимаются исследовательские лаборатории. Например, в феврале 2016 года исследователи из Human Media Lab Королевского университета в Кингстоне создали гибкий смартфон с дисплеем светового поля, который может выводить трехмерное изображение, доступное для просмотра невооруженным глазом сразу нескольким пользователям. Кроме того, существует растягивающийся тачпад, эластичная плата и даже гибкая матрица для камер.