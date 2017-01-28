Кыргызстан и Таджикистан готовы к экологической реабилитации хвостохранилищ

Кыргызстан и Таджикистан подписали рамочные соглашения с ЕБРР по линии нового фонда ядерной безопасности. Как сообщается, документы заложат правовую базу для реализации проектов в этих странах.

Фонд экологической реабилитации бывших объектов добычи урановой руды был создан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в мае 2015 года по просьбе Европейской комиссии (ЕК) с целью финансирования реабилитации приоритетных объектов в центральноазиатских странах.

В том же году создан Счет экологической реабилитации для Центральной Азии, Еврокомиссия уже выделила на нее 16,5 млн евро. Эти деньги предназначены для оказания поддержки мерам по ликвидации советского наследия добычи и переработки урановой руды в этом регионе.

В бывшем Советском Союзе Центральная Азия служила важным источником добычи урановой руды. В результате на полигоны захоронения отходов и в хвостохранилища были вывезены большие объемы радиоактивных материалов, образовавшихся в процессе добычи урана. К 1995 году большинство шахт было закрыто, но мер по экологической реабилитации этих объектов было принято очень мало.

Накопившиеся в этом регионе радиоактивно загрязненные материалы представляют собой угрозу для здоровья населения. Многие из бывших урановых объектов сосредоточены вдоль притоков реки Сырдарья, протекающей по густонаселенной Ферганской долине – сельскохозяйственному центру этого региона, поделенному между Кыргызской Республикой, Таджикистаном и Узбекистаном.

Угроза для окружающей среды и населения признана международным сообществом, что, в частности, это нашло свое отражение в резолюции ООН № 68/218, в которой содержится призыв оказать помощь затронутым странам.

Подписанные рамочные соглашения устанавливают условия реализации программы экологической реабилитации: освобождение от уплаты налогов, применение директивных документов ЕБРР, в том числе Экологической и социальной политики Банка, Принципов и правил закупок, а также содержат положения об обеспечении эффективного и действенного осуществления проектов.

"Заключение рамочных соглашений с Таджикистаном и Кыргызской Республикой - это важная веха. Подготовительный этап создания Счета экологической реабилитации завершился и теперь можно начать работу по устранению серьезной угрозы для населения Центральной Азии и для стабильности в этом регионе. Мы готовы к сотрудничеству с нашими партнерами в этом регионе и донорами для достижения этой важной цели", - отметил первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт.