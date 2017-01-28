Назгуль Какешева оказалась в безвыходной ситуации. Она просит ей помочь

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Айдана Абдуваитова

42-летней Назгуль Какешевой срочно требуется пересадка печени. Из-за дорогостоящих препаратов для поддержания работы организма семья практически разорилась и проживает на последние деньги. Об этом "ВБ" рассказала сама Назгуль.

По ее словам, гепатитом ее случайно заразили еще в детстве. Позже болезнь прогрессировала и к 30 годам у нее уже развился цирроз печени.

Она рассказала, что первое время пыталась лечиться - проходила обследования, принимала препараты, но состояние продолжало ухудшаться. Сейчас она нуждается в срочной операции. Но проблема заключается в том, что у семьи нет средств на дорогостоящую операцию.

"Я все время нахожусь дома, в постели и не могу работать. У нас нет своего дома, поэтому приходится еще за квартиру платить. Дети растут и я не могу обеспечить всем необходимым. Но самое главное, сколько бы мы ни зарабатывали и ни копили, все средства уходят на препараты для поддержания работы организма. И это еще с учетом того, что наши родственники постоянно нам помогают финасово. Мы распродали все свое хозяйство. В месяц мы тратим примерно 50 тысяч сомов. Поэтому самостоятельно накопить средств на операцию моя семья уже не может. Я обращаюсь ко всем соотечественникам, у которых есть возможность, с просьбой помочь мне финансово", - обратилась Назгуль.

Донором станет один из ее прямых родственников.

По предварительным подсчетам, на операцию и дальнейшую реабилитацию потребуются около $40 тыс.

Все желающие могут перечислить средства по этим реквизитам:

кошелек "Эльсом": +996779657580

URL: http://www.vb.kg/354449
Теги:
благотворительность
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