В Бишкеке стартует международный турнир по боксу памяти Героя СССР Шопокова

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Гулиза Авазова

В Бишкеке стартует международный турнир по боксу среди мужчин памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в этом году ожидается приезд боксеров из 11 стран. В частности, из Алжира, России, Китая, Литвы, Турменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Китая и Монголии.

Помимо этого, выступят боксеры сборной Кыргызстана, а также представители из регионов страны. В рамках турнира будут разыгрываться 10 комплектов медалей.

Сегодня, 30 января, состоится мандатная комиссия, а 1 февраля стартуют бои. Полуфинальные поединки пройдут 4 февраля, финалы намечены на следующий день.

Напомним, в 2014 году Международный турнир памяти Шопокова включили в календарь Азиатской конфедерации бокса. В прошлом году на турнир впервые приехали боксеры из десяти стран. Всего участвовали 130 боксеров.

По итогам турнира боксеры Кыргызстана сумели завоевать пять золотых медалей из десяти, три золотых - у команды России, также по одной у Казахстана и Узбекистана. Кроме того, кыргызстанцы взяли две серебряные и семь бронзовых медалей.

URL: http://www.vb.kg/354455
Теги:
бокс, турнир
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