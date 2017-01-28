В Бразилии из-за жёлтой лихорадки умерли 42 человека

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило гибель 42 человек от жёлтой лихорадки.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Telesurtv.

#Brasil | Brote de fiebre amarilla ha dejado 42 fallecidos. Aún hay más de 400 casos que permanecen en investigaciónhttps://t.co/e3CyS6oz6o pic.twitter.com/5tlhhPfj3D — teleSUR TV (@teleSURtv) 28 января 2017 г.

Отмечается, что ещё порядка 65 человек с симптомами лихорадки находятся под наблюдением специалистов.

Острое вирусное заболевание жёлтая лихорадка переносится комарами. Оно распространено в тропических и субтропических странах.