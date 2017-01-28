В Бразилии из-за жёлтой лихорадки умерли 42 человека

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Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило гибель 42 человек от жёлтой лихорадки.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Telesurtv.

Отмечается, что ещё порядка 65 человек с симптомами лихорадки находятся под наблюдением специалистов.

Острое вирусное заболевание жёлтая лихорадка переносится комарами. Оно распространено в тропических и субтропических странах.

URL: http://www.vb.kg/354457
Теги:
Бразилия, эпидемия
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