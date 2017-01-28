Дания назначит "цифрового посла" для общения с Apple и Google

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Наталья Ли

Правительство Дании решило впервые в мире создать должность "цифрового посла" (digital ambassador), который займётся сотрудничеством с крупными ИТ-компаниями вроде Apple и Google. Об этом в интервью газете Politiken сообщил глава МИД страны Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen), передаёт vc.ru со ссылкой на The Local.

По словам министра, посол должен будет вести дипломатические отношения с крупнейшими американскими организациями от имени властей страны. "Такие компании становятся новыми нациями, и нам нужно реагировать на это", - пояснил Самуэльсен. Имена кандидатов на должность цифрового посла он не назвал.

Самуэльсен добавил, что рыночные стоимости ИТ-компаний приближаются к размерам крупнейших экономик мира. "Мы, конечно, хотим сохранить наш традиционный образ мышления, который применяется для общения с другими странами, но нам нужно иметь более тесные связи с компаниями, которые влияют на нас", - сказал министр.

В качестве примера положительного взаимодействия властей и иностранных компаний Самуэльсен привёл решение Facebook построить новый дата-центр в Оденсе, третьем по величине датском городе. По словам министра, эта сделка стала итогом трёх лет работы.

URL: http://www.vb.kg/354459
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