В Китае невесту в новогодние каникулы можно заказать через приложение

В Китае с пятницы, 27 января, начались официальные новогодние каникулы. Миллионы китайцев возвращаются к себе домой, чтобы встретить лунный Новый год (праздник весны) вместе с семьей. Непросто в этих условиях приходится холостякам, которым родственники устраивают жесткие лекции о важности брака и продолжения рода. Впрочем, для тех, кто не успел вовремя обзавестись спутницей, создали онлайн-приложение, через которое подружку можно взять в аренду, пишет NewsRu.com.

Теперь подставную невесту для показа маме и папе в новогодний вечер китайцы могут найти с помощью смартфона. "Более тысячи пользователей на нашей платформе зарегистрировались как участники свиданий напрокат на время новогодних каникул", - рассказала Reuters создательница приложения Hire Me Plz Цао Тянтян.

Подписчики платят от одного юаня (около девяти рублей) до 1999 юаней (более 17 тыс. рублей) за час аренды. Невеста на заказ может принять участие в обеде, беседе, игре в маджонг или даже сделать массаж ног.

В новогодний период происходит всплеск цен на аренду девушек из приложения. Одна из них, 24-летняя Луо Луо, рассказала Reuters, что ее ежедневный заработок составляет от трех до десяти тысяч юаней.

По словам Цао, изначально приложение создавалось, чтобы помочь молодым людям, покидающим родные дома и отправляющимся на работу в большие города, решить проблему одиночества. "Я искала наиболее эффективный способ пригласить кого-то на свидание. Кому захочется болтать месяцами в социальных сетях и в итоге остаться ни с чем?" - поясняет основательница приложения.

С момента своего основания в 2015 году Hire Me Plz собрало базу из 700 тыс. пользователей и 1,7 млн подписчиков в крупнейшей китайской сети для обмена сообщениями WeChat. Помимо этой платформы, в Китае есть еще пять ведущих приложений для свиданий напрокат, которые получают прибыль от процентов с аренды и абонентской платы с подписчиков.

Порой подобные приложения подвергаются критике со стороны пользователей и специалистов в области права. По их мнению, хотя в китайском законодательстве нет запретов на свидания в аренду, подобные сделки создают риски, которые могут в некоторой степени нарушить закон. Кроме того, довольно сложно определить границу, после которой допустимая близость между участниками такого договора переходит в сексуальное насилие.

В перечень услуг, предусмотренных приложениями для свиданий в аренду, не входит секс. Проституция в Китае находится под запретом.

Согласно последним данным Государственного статистического управления Китая, мужское население страны насчитывает 708,15 млн человек, женское - 674,56 млн. Таким образом, на 104,98 мужчины приходится 100 женщин. Китайские специалисты обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться.

В сентябре 2014 года, когда компания Apple презентовала свой новый смартфон, в китайских соцсетях распространилась новость о студенте, который сдавал свою девушку в аренду, чтобы накопить на iPhone 6. С "клиентов" он просил от 10 юаней в час до 500 юаней в месяц. За деньги желающие могли пообедать с девушкой, во что-то поиграть или сходить на свидание. Студент говорил, что какой-либо интим недопустим.

Огромный гендерный перевес мужского населения в Китае образовался из-за демографической политики государства. Вот уже около 20 лет в стране ежегодно 11 ноября отмечается День одиночки.