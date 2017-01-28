Саудовская Аравия выделила 4 585 мест для паломничества кыргызстанцам

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Айдана Абдуваитова

В этом году Саудовская Аравия выделила для 4585 квот для кыргызстанцев, собирающихся совершить паломничество в Мекку. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

Предоставленные квоты будут разделены соответственно числу населения.

Сейчас проходит конкурс среди национальных авиакомпаний Кыргызстана и Саудовской Аравии для организации перелетов. Результаты станут известны в конце февраля.

"В этом году мы работаем над созданием всех условий для граждан, собирающихся совершить хадж. Зарегистрированные на хадж мусульмане могут получить информацию о паломничестве и следить за своей очередью онлайн в приложении "Ажылык-2017", которое можно скачать", - сказал глава отдела ажы-умра ДУМК Жолдошбек Абдылдаев.

По предварительным подсчетам, в этом году дата паломничества выпадает на выпадает на 1 - 4 сентября.

URL: http://www.vb.kg/354464
Теги:
хадж, ДУМК
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