Саудовская Аравия выделила 4 585 мест для паломничества кыргызстанцам

В этом году Саудовская Аравия выделила для 4585 квот для кыргызстанцев, собирающихся совершить паломничество в Мекку. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.

Предоставленные квоты будут разделены соответственно числу населения.

Сейчас проходит конкурс среди национальных авиакомпаний Кыргызстана и Саудовской Аравии для организации перелетов. Результаты станут известны в конце февраля.

"В этом году мы работаем над созданием всех условий для граждан, собирающихся совершить хадж. Зарегистрированные на хадж мусульмане могут получить информацию о паломничестве и следить за своей очередью онлайн в приложении "Ажылык-2017", которое можно скачать", - сказал глава отдела ажы-умра ДУМК Жолдошбек Абдылдаев.

По предварительным подсчетам, в этом году дата паломничества выпадает на выпадает на 1 - 4 сентября.