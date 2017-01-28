Англиканская церковь вновь отказалась признавать однополые браки

Совет епископов церкви Англии (Church of England) отказался менять свою позицию по вопросу однополых браков, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Independent.

Соответствующий доклад будет представлен генеральному синоду Англиканской церкви в феврале 2017 года. Совет епископов после двух лет обсуждений пришел к выводу, что основное учение церкви о браке как о союзе одного мужчины и одной женщины должно остаться неизменным.

Как заявил епископ норвичский Грэм Джеймс, "церковь не должна менять свои доктрины по веянию моды на каждом новом этапе истории". Он признал, что решение священнослужителей может быть "трудно принять" некоторым людям, но добавил, что и внутри Англиканской церкви есть разные позиции по данному вопросу.

Тем не менее в отчете, который предлагает новые подходы к вопросу взамен представленных еще в 1990-е годы, говорится, что эти новые принципы должны предоставить максимум свободы геям, а церковь должна внедрить более свежий и доброжелательный подход.

Ранее сам совет епископов подвергался критике за принцип "не спрашивай - не говори", который используется по отношению к священнослужителям-геям.