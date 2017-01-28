В мэрии Бишкека работает единое окно для горожан

В столичном муниципалитете для удобства горожан работает "Единое окно", где все желающие могут оставить свои письма и обращения, а также записаться на личный прием к мэру Бишкека Албеку Ибраимову, сообщает пресс-служба мэрии.

Единое окно работает по будням с 8:30 до 17:30 часов по адресу: проспект Чуй №166 (первый этаж, с правой стороны фойе).

Прием писем от граждан осуществляют опытный специалист, один из старейших сотрудников столичного муниципалитета - Имирова Зейнепбюбю Макешевна (61-34-71) и специалист Макелдеева Зарина Калыбековна (61-07-05), а запись на личный прием к мэру - Калдыбаева Аида Кубанычбековна (66-06-21).

Мэрия Бишкека модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь можно звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны: