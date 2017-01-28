В мэрии Бишкека работает единое окно для горожан

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В столичном муниципалитете для удобства горожан работает "Единое окно", где все желающие могут оставить свои письма и обращения, а также записаться на личный прием к мэру Бишкека Албеку Ибраимову, сообщает пресс-служба мэрии.

Единое окно работает по будням с 8:30 до 17:30 часов по адресу: проспект Чуй №166 (первый этаж, с правой стороны фойе).

Прием писем от граждан осуществляют опытный специалист, один из старейших сотрудников столичного муниципалитета - Имирова Зейнепбюбю Макешевна (61-34-71) и специалист Макелдеева Зарина Калыбековна (61-07-05), а запись на личный прием к мэру - Калдыбаева Аида Кубанычбековна (66-06-21).

Мэрия Бишкека модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь можно звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

  1. Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
  2. Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
  3. Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
  4. Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.

URL: http://www.vb.kg/354474
Теги:
мэрия, Бишкек
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