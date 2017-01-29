У берегов Испании нашли римский корабль III века с ценными амфорами

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Близ острова Кабрера, относящегося к испанским Балеарским островам искатели древностей обнаружили корабль времен Римской империи, сообщает Росбалт.

По словам археологов, 20-метровое судно, на котором замечено большое количество очень хорошо сохранившихся амфор, находится на глубине 70 м.

"Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления", - заявил El País участник археологической экспедиции Хавьер Родригес.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор. В апреле прошлого года ученые погрузили в том районе двух роботов, которые сфотографировали множество амфор различных размеров. Сосуды скрывались 15-метровым слоем песка.

В октябре два профессиональных водолаза совершили несколько погружений, чтобы изучить корабль. Всего было сделано около двух тысяч снимков.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV векам нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч сосудов, причем большинство из них большие - около метра в диаметре. Такие сосуды делали в Северной Африке. Остальные - меньшего размера, возможно, с юга Португалии.

Предполагается, что торговое судно ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни. "Балеарские острова на полпути, и они были хорошим убежищем для мореплавателей в непогоду. Возможно, они не смогли добраться до порта из-за плохой погоды и корабль затонул", - предположил археолог.

URL: http://www.vb.kg/354478
Теги:
Испания, археология
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