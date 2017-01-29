ООН прокомментировала указ Трампа по ужесточению миграционной политики

В ООН выпустили заявление после издания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении миграционной политики, пишет RT.

"Многолетняя политика США по приёму беженцев создала беспроигрышную ситуацию: она спасла жизни наиболее уязвимых людей во всём мире, а они, в свою очередь, обогатили и укрепили свои новые сообщества", - говорится в совместном заявлении агентства ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.

В ООН выразили надежду, что Соединённые Штаты продолжат следовать своим "традициям по защите тех, кто бежит от конфликтов и преследований".

"Мы твёрдо убеждены в том, что беженцы должны в равной степени получать защиту и помощь, а также возможности для переселения, независимо от их религии, национальности или расы", - отмечается в заявлении.

Ранее авиакомпания Qatar Airways сообщила об ограничении на въезд в США граждан Сирии, Ирака, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана после указа Трампа об ужесточении миграционной политики.