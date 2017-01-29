Канада готова принять отвергнутых Трампом мигрантов

172  0
www

Премьеры Канады и Великобритании отреагировали на ужесточение президентом США Дональдом Трампом американского миграционного законодательства. Глава канадского правительства Джастин Трюдо пообещал въезд в страну всем тем, кому в соответствии с новыми постановлениями американского лидера отказано в праве пребывания на территории Соединенных Штатов, пишет DW.

"Канадцы примут тех, кто спасается от преследований, террора и войны - вне зависимости от их религиозной принадлежности. Наша сила - в разнообразии", - написал Трюдо в своем Twitter. Он также разместил в микроблоге фотографию с сирийской девочкой, которую приветствует в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона.

Британский премьер Тереза Мэй, которая 27 января встретилась в Вашингтоне с Трампом, в свою очередь, не сразу выступила с критикой инициативы главы Белого дома. Характер ее заявления, распространенного канцелярией главы правительства, отличается взвешенностью: "Иммиграционная политика США - это дело американского правительства. Тем не менее мы не согласны с подобным подходом, и сами не будем ему следовать". "Мы изучаем новый президентский указ, чтобы понять, что он подразумевает и каковы его правовые последствия - в особенности, в отношении британских подданных", - отмечается в заявлении Мэй.

Указ Трампа приостановил въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается и держателей грин-карт, уточнила представительница американского министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен.

URL: http://www.vb.kg/354485
Теги:
Великобритания, Канада
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  