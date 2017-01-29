В Аргентине толпа погубила дельфиненка, делая селфи с ним вместо помощи

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Пользователи соцсетей возмущены инцидентом на пляже в Санта Тересита в Аргентине - толпа окружила детеныша дельфина, которого вынесло на мель, и замучила его до смерти вместо того, чтобы помочь животному вернуться в воду, пишет Росбалт.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как люди сначала гладят дельфина, лежащего на отмели, а затем и вовсе поднимают его над головой и фотографируются с ним.

"Его можно было вернуть в воду, вообще-то он еще дышал. Но все стали фотографировать и гладить его. Говорили, что он уже умер", - рассказал один из очевидцев телеканалу C5N.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи Twitter возмущены тем, что отдыхающие на пляже люди дали дельфиненку погибнуть ради фотографии.

"Видите? Вот почему я не вношу свой вклад в репродукцию. Потому что "человечество" в переводе означает "тупость", - пишет Camicisn14.

"Вы и в самом деле готовы убить животное ради дурацкого селфи? Вы серьезно настолько идиоты?" - возмущается Mora__Florencia.

"Очередной детеныш гибнет из-за человеческого эгоизма и жадности", - пишет Broken_Paws_Int.

Ситуацию также прокомментировала общественная организация The Wildlife Foundation Argentina, которая занимается охраной окружающей среды.

"Если вы видите на пляже животное, не надо фотографировать. Такие ситуации могут привести к его гибели", - говорится в сообщении организации в Twitter.

URL: http://www.vb.kg/354487
Теги:
Аргентина
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