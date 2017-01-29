В Нью-Йорке собрались протестующие против запрета на въезд иммигрантов

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Протестующие против ужесточения иммиграционной политики США собрались возле международных аэропортов имени Кеннеди в Нью-Йорке и Даллеса в Вашингтоне. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CBS News.

В акции у аэропорта имени Кеннеди, по данным телеканала NBC New York, приняли участие около 300 человек, потребовавших освободить беженцев, которым запретили въезд в Соединенные Штаты. Они держали в руках плакаты с надписями "Мы все иммигранты" и "Беженцы, добро пожаловать".

К акции протеста, как передает WABC, присоединился Альянс работников такси Нью-Йорка, призвавший всех водителей в течение часа не обслуживать пассажиров, прибывающих в аэропорт или покидающих его.

Указ президента Дональда Трампа уже привел к задержанию в аэропорту имени Кеннеди 12 человек. Среди них оказался имевший разрешение на въезд в США бывший переводчик американской армии в Ираке Хамид Халид Дервиш, который вскоре был отпущен.

Ранее 28 января Дональд Трамп заявил, что указ об ужесточении иммиграционной политики Соединенных Штатов не направлен против мусульман. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что предпринятые меры показали свою эффективность.

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Список этих государств не оглашался, но, предположительно, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение главы Белого дома вызвало критику в ряде стран, оказавшихся в черном списке. В частности, Тегеран пообещал ответить на действия Вашингтона симметричными мерами, передает РИА Новости. Против миграционной политики Трампа также высказался офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

The Wall Street Journal сообщила, что юристы из Американского союза гражданских свобод American Civil Liberties Union подали в суд от лица двух иракцев, которых не пустили в США в связи с указом Трампа.

URL: http://www.vb.kg/354490
Теги:
митинг, США, Дональд Трамп
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