Boeing показала синие скафандры. Астронавты полетят в них на МКС в 2018 г.

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Американская корпорация Boeing представила синие скафандры - они легче и удобнее старых. В этих скафандрах будут летать на МКС астронавты из экипажа космического корабля CST-100 Starliner, пишет Медуза.

Тестовый пилотируемый полет CST-100 запланирован на август 2018 года. Программу Starliner поддерживает NASA - если все получится, агентство сможет доставлять астронавтов на МКС без помощи российских космических кораблей.

Новые скафандры на 40 процентов легче, чем те, что делали для экипажей шаттлов. Они более гибкие, а шлем встроен в костюм. Перчатки позволяют работать с сенсорными экранами, которые используются для управления CST-100.

URL: http://www.vb.kg/354491
Теги:
космонавтика
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